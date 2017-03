Haute-Savoie: un pêcheur porté disparu recherché près d'une rivière

Un homme de 62 ans, parti pêcher dans une rivière, était porté disparu en Haute-Savoie et des recherches étaient en cours ce dimanche matin pour tenter de le retrouver, a-t-on appris auprès des gendarmes.



L'alerte de sa disparition a été donnée peu avant 15H00 samedi par sa famille, inquiète de ne pas le voir rentrer. Selon les gendarmes, l'homme pourrait avoir été victime d'une noyade accidentelle dans la Dranse, une rivière se jetant dans le Lac Léman, après avoir été déséquilibré par le débit important de ce cours d'eau.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme s'était rendu seul à Féternes, au sud d'Evian et de Thonons-les-Bains, pour pêcher sur un secteur qu'il connaissait bien. C'est dans cette commune que son véhicule et sa canne à pêche ont été retrouvés, au bord de la rivière, après que sa disparition ait été signalée aux gendarmes.



D'importants moyens humains ont été déployés samedi jusqu'à 22H00 pour tenter de le retrouver, en vain. Les recherches ont repris ce dimanche matin par le survol de la zone par un hélicoptère.



Dans la nuit, le débit du cours d'eau a été ralenti grâce à un barrage situé en amont de la zone de recherches, afin de faciliter le travail des plongeurs.



Au total samedi, une cinquantaine de secouristes, pompiers, plongeurs, garde-pêche et gendarmes, dont une équipe cynophile, étaient mobilisés pour retrouver le sexagénaire.





Avec AFP