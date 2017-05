Haute-Savoie: une jeune femme reconnaît avoir étouffé son nouveau-né

Une jeune femme, issue d'une communauté de gens du voyage installée en Haute-Savoie, a reconnu avoir étouffé son nouveau-né juste après son accouchement, a-t-on appris mardi de source judiciaire.



L'affaire avait débuté mardi dernier avec la macabre découverte dans un

champ du petit corps par des membres de la communauté.



Le pasteur du groupe, installé dans la petite commune rurale de Viry, avait

alors alerté les forces de l'ordre. Puis il avait servi de lien pour que les

investigations se passent dans le calme, malgré un important déploiement de gendarmes.



Rapidement, la maman de l'enfant avait été identifiée et placée en garde à vue.



La jeune femme de "18 ans et quelques mois" a été présentée mercredi à un juge d'instruction pour être mise en examen du chef de "meurtre sur mineur de moins de 15 ans" et placée en détention provisoire.



L'autopsie de l'enfant avait révélé qu'il "était né vivant et viable". Sa mère "a expliqué son geste par la panique car elle aurait découvert sa grossesse au moment de l'accouchement", a déclaré à l'AFP Véronique Denizot, procureure de la République à Annecy, confirmant une information du journal

local Le Messager.



"Est-ce un déni de grossesse ou a-t-elle dissimulé sa grossesse pour des

raisons qu'il lui appartiendra d'expliquer? Des expertises psychologiques vont avoir lieu.



"L'enquête est compliquée" par "la barrière de la langue" car la jeune femme "ne parle que le gitan italien et il n'y a que trois interprètes au niveau national", a ajouté Mme Denizot.







Avec AFP