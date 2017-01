Hébergement d’urgence: la préfecture anticipe la période de grand froid

Le dispositif d’hébergement d’urgence mis en place dans le cadre du plan hivernal permet d’accueillir les demandes signalées à la Maison de la Veille Sociale.



Au total, 5067 personnes sont ainsi accueillies dont 615 dans le dispositif hivernal stricto sensu.



En anticipation de la période de plus grand froid annoncée la semaine prochaine, des places supplémentaires seront ouvertes ce vendredi 13 janvier : 25 dans le dispositif national d’asile pour les personnes en demande d’asile, 30 dans les centres d’hébergement de Theizé et de Givors pour les

autres personnes.



A partir du lundi 16 janvier , des places supplémentaires seront ouvertes à Villefranche (20) et Givors (30). Le 20 janvier, le site des Trains de Nuit (80 places) sera opérationnel.



Enfin, le gymnase Chanfray dans le 2e arrondissement de Lyon, restera ouvert durant toute cette période, précise la préfecture dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.