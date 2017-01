Hélène Geoffroy ce vendredi à Villeurbanne

Hélène GEOFFROY, Secrétaire d’État à la Ville, vient à Villeurbanne ce vendredi



La Ministre participera au lancement du projet départemental « Le numérique, un atout pour une insertion professionnelle durable ».



Ce projet associant 12 missions locales du Rhône et la fondation Orange souhaite sensibiliser les jeunes gens à l’enjeu numérique et les former à leur utilisation pour une intégration professionnelle réussie.