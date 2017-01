Hockey: les Lions à la relance

Après la défaite concédée face à Rouen vendredi soir, Les Lions sont en déplacement sur la glace de l’Etoile Noire de Strasbourg avec l’objectif de repartir de l’avant lors de cette 34eme journée



Battus vendredi soir, Les Lions ne doivent pas laisser le doute s’installer et les écarts se creuser en tête du classement.



Relégués à la 4e place avec 5 points de retard sur le leader Gapençais (avec un match de retard), les gones n’auront pour seul objectif que de prendre les 3 points en Alsace.



Jusqu’ici, les coéquipiers de Kevyn Richard, de retour pour l’occasion, ont fait un sans-faute en s’imposant lors des trois confrontations face à l’Etoile Noire.



Pourtant, les matchs face à Strasbourg ne sont jamais faciles, encore moins à l’Iceberg, et il faudra sortir un gros match pour espérer quelque chose, surtout vu le nombre important d’absents : Podlipnik, To-Landry, Roussel, Favre-Félix, Valade et Correia.