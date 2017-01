Hockey-sur-glace: Les Lions en Play-Offs

Ce fut laborieux, mais le succès obtenu face à Nice ce vendredi soir (2-0) officialise la qualification des Lions pour les play-offs de la Saxoprint Ligue Magnus.



Pourtant, Les Lions entament bien ce match qu’ils savent important. Malgré un adversaire joueur, les gones maitrisent la partie et se montrent les plus dangereux.



Assez logiquement, ils vont ouvrir le score grâce à un but de Gregor Koblar au terme d’une action limpide initiée par Takac et Fleming.



Malgré plusieurs occasions franches, surtout en supériorité numérique, Les Lions ne parviendront pas à creuser l’écart. 1-0 à la fin du T1.



C’est lors de la seconde période que les choses vont se compliquer. Malgré une supériorité de 5 minutes suite à une pénalité de match contre Lauris Bajarus, Les Lions vont être étouffés par des azuréens dominateurs. C’est le moment choisi par Sébastien Raibon pour sortir le grand jeu ; complétement infranchissable, le portier Lyonnais va écœurer les attaquants Niçois et préserver l’avantage des siens jusqu’à la fin de la deuxième période.



A peine meilleure, la dernière période sera surtout marquée par la tension gagnant les acteurs. A cause de multiples pénalités, le match est haché et perd en qualité.



Malgré tout, les Niçois continuent à se montrer dangereux et faire trembler la patinoire Charlemagne. Sanctionnés par une énième pénalité, les Aigles vont terminer le match en infériorité.



Ce coup dur sera fatal aux visiteurs qui encaisseront un second but inscrit par Arturs Michevics.



Grâce à ce succès difficile, Les Lions valident leur ticket en Play-Offs et restent accrocher à leur 3e place. Dimanche, ce sont les Rapaces qui se présenteront devant les gones pour un nouveau choc.