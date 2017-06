Hommage aux victimes de Londres au départ du Dauphiné

Une minute de silence a été observée

dimanche matin au départ du Critérium du Dauphiné à Saint-Etienne, en hommage aux victimes de l'attentat de Londres.



Chris Froome et ses coéquipiers de Sky, la seule formation britannique

engagée dans l'épreuve française, ont pris place, casque retiré et tête nue,

devant le reste du peloton sur la ligne de départ.



Selon le dernier bilan dressé par les autorités britanniques, sept

personnes ont trouvé la mort dans l'attentat terroriste perpétré samedi soir au coeur de Londres.



La première étape du Dauphiné se court sous la forme d'un parcours en

boucle avec départ et arrivée à Saint-Etienne.







Avec AFP