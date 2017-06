Hubert Julien-Laferrière (REM): fidélité, compétence et élégance le conduisent au Palais Bourbon

Hubert Julien-Laferrière (REM), 51 ans, élu dimanche dans la 2e circonscription du Rhône, est le maire du 9e arrondissement de Lyon et un protégé de Gérard Collomb.



Avec 53,00% des suffrages, il a battu la maire du 1er arrondissement et

meilleure ennemie locale du ministre de l'Intérieur, Nathalie Perrin-Gilbert

(Gauche citoyenne, 47,00%), que soutenait le député socialiste sortant

Pierre-Alain Muet.



Né le le 27 février 1966 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Hubert

Julien-Laferrière, diplômé de l'IEP de Lyon et de droit international, est

maire du 9e arrondissement depuis 2014 après l'avoir été une première fois entre 2003 et 2009.



Successivement conseiller municipal, conseiller communautaire puis

vice-président de la métropole, ce professeur universitaire émérite suit dès 1995 Gérard Collomb, son mentor.



Après la victoire de ce dernier aux

municipales en 2001, Julien-Laferrière sera à deux reprises un de ses adjoints à la mairie, chargé notamment de la coopération et de la solidarité

internationales (2008-2014).



Marié sans enfant, il est membre du Conseil National du Développement et de la Solidarité Internationale (CNDSI) et vice-président de Grand Lyon habitat (23.000 logements).



Le plus dandy des élus lyonnais n'a pas d'ennemi connu à Lyon: même son adversaire Nathalie Perrin-Gilbert louait ses qualités le soir de la défaite en Préfecture....