"Hulot aura besoin de députés écologistes !" Béatrice Vessiller EELV

"Le nouveau gouvernement respecte la parité, mais les ministres d'état sont tous des hommes et les Droits des femmes n'ont qu'un secrétariat d'état" regrette Béatrice Vessiller.



La candidate EELV à Villeurbanne estime que l'arrivée de Nicolas Hulot à la transition écologique et solidaire et numéro 3 du gouvernement est "une bonne nouvelle pour l'écologie".



"Mais il va évoluer en milieu hostile !" prévient l'élue écologiste, ajoutant qu'"Emmanuel Macron n'a pas parlé d'écologie pendant sa campagne, Édouard Philip est un ancien lobby du nucléaire français".



"Alors, pour faire de l'écologie, pour résister aux lobbies bancaires et industriels et pour réorienter en profondeur l'action et les budgets de l'État, Nicolas Hulot aura besoin de nombreux députés écologistes".



"Des décisions importantes peuvent être prises très vite et donneront un signal sur le poids réel de Hulot : le projet de Notre Dame des landes sera-t-il arrêté et réorienté vers un projet alternatif ? La fermeture de Fessenheim et d'autres réacteurs sera-t-elle engagée, avec le développement massif des énergies renouvelables et de la rénovation thermique des bâtiments ? La France sortira-t-elle du diesel ? Et plus localement, quelle décision sur les projets autoroutiers en contradiction avec la COP 21 (A45, Anneau des Sciences) ?" interroge B. Vessiller.



"Pour prendre le grand virage de l'écologie, pour réussir la transition écologique et solidaire de l'économie et toute de notre société, en juin, les Villeurbannais sont invités à choisir le vote EÉLV !" conclut la candidate EELV dans la 6eme circo.