Du 4 au 7 avril 2017, INDUSTRIE Lyon 2017, le salon leader des technologies de production, propose une large sélection de solutions : des équipements aux produits en passant par les services associés...



Les visiteurs peuvent notamment observer les machines, robots et équipements en fonctionnement et découvrir les dernières nouveautés technologiques.



Le salon se complète d’un programme d’animations associant des espaces de démonstrations, des témoignages et des retours d’expérience, construit autour de thèmes forts : l’Innovation, la Formation et l’Usine du Futur.



Lyon 1ère est en direct du salon Industrie mardi et mercredi après-midi, avec de nombreux intervenants invités au micro de Pascale Solona



Ré-écoutez les interviewes