INSA Lyon - ENSA Lyon : l’union fait la force

L’INSA Lyon et l’ENSA Lyon, école nationale supérieure d’architecture de Lyon, préparent leur association par décret interministériel, après vingt ans de collaboration.



Après un vote unanime sur le principe des rapprochements des deux Conseils d’Administration à l’automne 2015, une convention d’association a été présentée aux différents conseils des deux établissements et adoptée il y a tout juste un mois.



Depuis, les deux ministères concernés (MENESR et Culture) préparent le projet de décret interministériel.



Ce projet d’association de l’ENSA Lyon à l’INSA Lyon a été approuvé le 17 janvier 2017 par le CNESER (comité national de l’enseignement supérieur et de la recherche).