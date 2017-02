Important vol d'armes dans un magasin de chasse et pêche en Isère

Un important vol d'armes et de munitions a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans un magasin de chasse et pêche à Passins, commune du nord de l'Isère.



L'inventaire était en cours pour déterminer précisément ce qui a été dérobé

et les gendarmes étaient sur place ce matin.



Plusieurs fusils et carabines ainsi que de nombreuses munitions ont été

volés au cours de la nuit dans ce magasin situé dans une zone industrielle et

qui dispose d'un large choix d'armes



Jeudi dernier, à une trentaine de kilomètres de distance, deux fusils Famas

ont été dérobés à des militaires rentrant d'une mission Sentinelle à Paris,

durant leur pause déjeuner sur le stationnement d'un fast-food à La

Verpillière.



L'enquête sur ce vol, confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Grenoble par le procureur de la République de Vienne, est toujours en cours.





avec AFP