Inauguration de l'école Émile Cohl dans l'ancienne friche RVI

La nouvelle École Émile Cohl sera inaugurée jeudi 13 avril 2017.



L’emménagement du site avait été effectué durant les vacances de Pâques 2016, dans les anciens ateliers d’assemblage de Renault VI, entièrement réhabilités.



Un bâtiment (8.000 m2 aménagés) trois fois plus vaste que les anciens locaux de la rue Paul Bert.



La nouvelle école rassemble 22 ateliers de dessin et de sculpture, deux salles de conférences, un atelier de gravure/sérigraphie, un amphithéâtre équipé pour les cours d’infographie, un parc informatique de 250 ordinateurs répartis dans sept labos, ainsi qu’un plateau de 250 m2 pour les formations continues et un hall d’exposition de 1.000 m2.



Elle accueille aussi les étudiants et professeurs d’ÉCohlCité, l’école d’art mural co-dirigée par l’École Émile Cohl et CitéCréation.



L'inauguration aura lieu jeudi 13 avril 2017 en présence de Gérard Collomb.



Programme :



17 h 30 // Ouverture au public et visite de l'école.



Une vente aux enchères de 70 dessins d’étudiants, sera organisée ce soir-là .



Les recettes seront versées à la fondation Graphein, créée pour apporter une aide matérielle aux étudiants sans ressources de l'École Émile Cohl et d'ÉCohlCité.



Des animations sont aussi prévues: concerts de Cohliens, projection « best of » des dessins animés et jeux produits à l’école, stands de caricatures et réalisation d’une fresque.



A propos de l’École Émile Cohl.



Créée à Lyon en 1984 par Philippe Rivière, écrivain et réalisateur, avec le concours du peintre et entrepreneur Roland Andrieu, l’École Émile Cohl est une entreprise familiale qui rassemble 100 professeurs, 725 étudiants et près de 200 participants à ses cours du soir et ses stages.