Incidents dans une usine: Areva hors de cause, l'ancien directeur condamné au civil

La justice a mis hors de cause Areva mais condamné au civil un ancien directeur de l'usine de fabrication de barres de combustible nucléaire de Romans-sur-Isère (Drôme) pour des infractions aux règles de sécurité.



La cour d'appel de Grenoble a rendu lundi son arrêt, dans cette affaire où trois associations réclamaient la condamnation du leader du nucléaire pour des infractions commises entre 2012 et 2014.



En première instance, le tribunal correctionnel de Valence avait relaxé

tous les mis en cause: Areva NP, le nouveau directeur de l'usine Arnaud

Capdepon et l'ancien directeur Didier Rocrelle quand l'usine appartenait à la

filiale FBFC (Franco-belge de fabrication du combustible). Cette dernière a été absorbée par Areva NP le 31 décembre 2014, éteignant de fait sa "personne morale".



Le Réseau Sortir du nucléaire, l'association Stop nucléaire et la

Fédération Rhône-Alpes de défense de la nature (Frapna-Drôme) avaient fait

appel, contrairement au parquet. La cour d'appel de Grenoble statuait donc

uniquement sur les intérêts civils, et a circonscrit les faits imputables à

septembre 2012.



A cette époque, une inspection de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

avait mis en évidence que FBFC ne respectait pas les règles pour identifier,entreposer et transférer les matières fissiles. Le gendarme du nucléaire avait classé cet événement au niveau 2 (sur 7) de l'échelle Ines.



La cour d'appel a retenu dans son arrêt cinq fautes civiles uniquement à

l'encontre de M. Rocrelle. Elles portent sur des manquements aux règles de

sûreté et de sécurité relatives au conditionnement, transports et entreposage des matières dangereuses, aux dispositions pour s'assurer des compétences et

de la formation des personnels, aux contrôles des activités sensibles. Il lui

est enfin reproché d'avoir tardé à déclarer à l'ASN les incidents dont il

avait eu connaissance.



L'ancien dirigeant, qui a quitté l'entreprise, n'est plus domicilié en

France, et n'a pu être rejoint par la justice, a été condamné à verser 5.000

euros de dommages et intérêts et 3.000 de frais de justice à chacune des trois parties civiles, soit une somme totale de 24.000 euros.



Areva NP "prend acte de sa mise hors de cause par la Cour d'appel de

Grenoble", rappelant que "la sûreté et la sécurité" sont ses "priorités

absolues", dans un communiqué.



De leur côté, les associations ont crié "victoire" devant la condamnation

des "fautes commises" dans cette usine à l'exploitant "multirécidiviste".



Elles "regrettent cependant que, par le jeu de la fusion-absorption avec sa

filiale FBFC, Areva n'ait pas été déclarée responsable directement".



"A l'heure où notre nouveau Premier ministre (Édouard Philippe) est un

ancien directeur des affaires publiques d'Areva, notre vigilance doit

redoubler face au poids du lobby nucléaire", concluent-elles.





Avec AFP