Information judiciaire ouverte après la disparition d'un militaire en Savoie

Une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration" a été ouverte, huit jours après la disparition d'un jeune militaire à la sortie d'une boite de nuit de Chambéry, a-t-on appris vendredi auprès du parquet, confirmant une information du Dauphiné libéré.



Arthur Noyer, 23 ans, caporal du 13e bataillon de chasseurs alpins (BCA),

avait passé la soirée du 11 au 12 avril en boite de nuit, dans le centre-ville, avec des camarades et avait décidé de rentrer seul à la caserne, située à Barby, à 5 kilomètres de là. Depuis, il a disparu sans laisser de traces.



"Sur des éléments de vidéosurveillance, qui ne quadrille pas toute la ville, on le voit faire du stop", a déclaré le parquet de Chambéry, sans

avancer aucune hypothèse. D'autant que le téléphone portable du militaire ne répond plus.



Le caporal ne s'étant pas présenté à son poste le lendemain, le 13e BCA

avait donné l'alerte et les gendarmes de Challes-les-Eaux avaient lancé un

appel à témoins. Ils déployaient d'importants moyens pour les recherches comme des plongeurs pour sonder plusieurs plans d'eau autour de la ville.



Les parents du jeune militaire, qui résident dans le Cher, sont arrivés

dans les Alpes pour suivre les investigations et distribuer des avis de

recherche dans la ville.



Selon leurs témoignages dans les médias locaux, ils décrivent un adulte

"heureux et épanoui dans son bataillon", membre d'une "famille soudée". Le père a émis l'hypothèse d'un accident de la route dont l'auteur aurait voulu dissimuler sa victime.







Avec AFP