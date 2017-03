Inscriptions dans les écoles lyonnaises: les démarches sont à effectuer dès ce vendredi

Etape cruciale dans la vie d’un enfant, la première inscription scolaire pour l’entrée en maternelle mérite d’être particulièrement expliquée et accompagnée.



La Ville de Lyon a réédité le guide pratique « Bienvenue en maternelle » lancé l’an dernier.



La Ville souhaite faciliter la vie des familles grâce à des démarches simples et rapides.



Ainsi, l’inscription se fait en deux temps : préinscription administrative à l’école, à la restauration scolaire et aux temps périscolaires, puis inscription pédagogique auprès du directeur de l’école.



A noter que les enfants seront inscrits dans l’établissement dont dépend le domicile des parents (conformément aux périmètres scolaires en vigueur).



Dès le vendredi 31 mars et jusqu’au 10 juin 2017, les parents des futurs élèves de petite section et les nouveaux arrivants à Lyon peuvent choisir, soit de se rendre en mairie d’arrondissement, avec ou sans rendez-vous selon les mairies, en présentant la copie des pièces justificatives.



Ou d’utiliser internet : en quelques clics, ils remplissent le formulaire en ligne sur www.lyon.fr (rubrique vos démarches) qui permet de joindre les pièces justificatives numérisées.



Tout savoir sur les inscriptions scolaires sur www.lyon.fr (Rubrique : vos démarches), auprès de votre mairie d’arrondissement ou de Lyon en Direct au 04 72 10 30 30