Intervention du Raid à Lyon après une "rixe": 11 interpellations

Onze personnes ont été interpellées vendredimatin dans le 7e arrondissement à Lyon lors d'une opération du Raid alerté après des appels faisant état de coups de feu.



Ces coups de feu sont survenus lors d'une "rixe" qui n'a pas fait de blessé

et dont les motifs restent inconnus.



A la suite d'appels de riverains de la rue Montesquieu, la police a d'abord

interpellé sur place trois personnes, dont une détenait une arme de poing,

tandis que huit autres se réfugiaient dans un local associatif.



Le Raid a alors été mobilisé et après négociations, les huit hommes sont

sortis et ont été interpellés à leur tour.



Une vitre du voisinage a été brisée, ce qui prouve l'usage d'une arme à feu.



L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale.





