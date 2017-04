Isère: Une octogénaire tuée par un TER à un passage à niveau

Une automobiliste de 88 ans a été tuée jeudi dans la collision entre son véhicule et un train express régional (TER) à un passage à niveau près de la gare de Saint-Egrève (Isère).



Vers 16H30, un TER assurant la liaison entre Grenoble et Lyon a percuté le

véhicule de l'octogénaire, immobilisé sur le passage à niveau pour une raison encore indéterminée.



L'accident s'est produit à 300 mètres de la gare.



Les 150 passagers du train ont été acheminés par des cars affrétés et le

trafic a été rétabli peu avant 20H00.



Entretemps, la circulation des trains entre Lyon et Grenoble a été détournée sur d'autres voies via Chambéry. Le conducteur du train a été pris en charge.



L'enquête a été confiée aux gendarmes de Saint-Egrève.





Avec AFP