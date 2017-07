Isère: agression au couteau et tentative d'enlèvement sur fond de différend amoureux

Une jeune fille a été blessée d'un coup de couteau tandis qu'une autre a été enlevée quelques heures, enfermée dans le coffre d'une voiture, lors d'une altercation près de Grenoble sur fond de différend amoureux.



Dimanche vers 19h00 à Seyssins (Isère), quatre jeunes filles se disputent sur un parking. L'une d'elles appelle des "connaissances" et une voiture conduite par un jeune homme, avec trois passagères, arrive.



Le conducteur, âgé de 20 ans et originaire de Grenoble sort et gifle l'une des jeunes filles qui est ensuite mise de force dans le coffre. Elle sera

relâchée trois heures plus tard, à plusieurs kilomètres de là, avant de se

réfugier chez des amis et d'être hospitalisée.



Deux des passagères ont également frappé l'une des rivales qui, pour se

défendre, a donné un coup de couteau dans le ventre de la troisième avant de prendre la fuite dans un parc.



La jeune fille poignardée a également été hospitalisée.



L'homme a été interpellé dans la nuit puis placé en garde à vue pour

tentative d'enlèvement. L'enquête a été confiée aux gendarmes.









