Isère: disparition d'une fillette de 9 ans lors d'un mariage

Une fillette de 9 ans a disparu dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère), déclenchant un important dispositif de recherches qui doit reprendre lundi matin après avoir été suspendu dimanche soir, a indiqué la préfecture.



Elle a disparu vers trois heures du matin. Elle a été cherchée pendant une heure environ par sa famille, qui a ensuite alerté la gendarmerie, a précisé la sous-préfète de Grenoble Violaine Demaret, confirmant une





Des "moyens conséquents" de la gendarmerie ont été aussitôt engagés toute la nuit de samedi et la journée de dimanche pour rechercher l'enfant, avec l'appui d'un hélicoptère.



Un appel à témoins a été lancé à la demande du procureur de la République de Bourgoin-Jallieu, pour retrouver la petite Maelys, qui "mesure 1m30, pèse 28 kg, a la peau mate, les yeux marrons et les cheveux châtains".



Elle était habillée au mariage d'"une robe sans manches" et "de nu-pieds" de couleur blanche.



L'enfant est originaire du Jura, a précisé Mme Demaret. Sa mère, présente au mariage, a été prise en charge psychologiquement ainsi que des proches et les mariés.



Les recherches doivent reprendre lundi matin





