Isère: un chef d'établissement catholique mis en examen pour agression sexuelle

Un chef d'établissement catholique du nord de l'Isère a été mis en examen vendredi pour agression sexuelle sur mineur, après la plainte d'un ancien élève, et laissé libre sous contrôle judiciaire, a-t-on appris auprès du parquet de Bourgoin-Jallieu.



Après 48 heures de garde à vue, l'homme âgé de 59 ans a été présenté à un juge qui l'a "mis en examen pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de15 ans par personne ayant autorité, commis dans les années 1993-94", a déclaré à l'AFP Dietlind Baudoin, procureur de la République.



Son contrôle judiciaire a été assorti d'une "interdiction d'exercer une

activité en lien avec des mineurs", a ajouté Mme Baudoin.



Le chef d'établissement exerce dans le nord-Isère mais pas dans le même

établissement que celui où se seraient produits les faits dénoncés, un collège

de Pont-de-Beauvoisin (Isère).



C'est un ancien élève, qui avait "14 ans" à l'époque, qui a porté plainte

en 2016, a rappelé Mme Baudoin, ajoutant "j'ai une victime mais on ouvre toujours (une information, NDLR) pour des faits au pluriel".



"L'enquête va se poursuivre sous l'instigation du juge et va s'attacher à

instruire à charge et à décharge, et à voir s'il y a d'autres victimes potentielles", a ajouté la magistrate.



Les établissements où a exercé le mis en examen sont sous la responsabilité

du diocèse de Grenoble.