Isère : un conducteur ivre fauche mortellement deux passantes

Deux femmes âgées de 77 ans et de 92 ans sont mortes dans la nuit de samedi à dimanche en Isère après avoir été fauchées par un automobiliste ivre de 29 ans, a-t-on appris dimanche auprès

des gendarmes.



L'accident a eu lieu peu avant 2H30 alors que trois passagères d'un

véhicule tout juste stationné en bordure d'une route départementale

regagnaient à pied leur habitation située à La Côte-Saint-André, dans le nord-Isère.



Selon les gendarmes, le jeune homme aurait fauché les trois femmes, qui

remontaient le long de la route en sens inverse de la circulation, puis

violemment percuté leur véhicule.



Deux des victimes, âgées de 77 ans et de 92 ans, sont décédées tandis

qu'une troisième, âgée de 70 ans, a été transportée dans un état grave au CHU de Grenoble. Légèrement blessé, le trentenaire a été transporté à l'hôpital de Voiron. Tous sont originaires de La Côte-Saint-André.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme circulait en état

d'ivresse. "Il semble qu'il n'a vu que trop tard les victimes et leur véhicule, qui empiétait sur la route", ont précisé les gendarmes, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



Une enquête, confiée à gendarmerie de Beaurepaire, a été ouverte pour

préciser les circonstances de l'accident. La route départementale a été coupée durant trois heures cette nuit pour procéder aux constatations d'usage.





Avec AFP