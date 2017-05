Isère: un détenu s'évade lors d'une sortie en forêt

Un détenu du centre pénitentiaire de

Saint-Quentin-Fallavier (Isère) s'est évadé lundi, à l'occasion d'une sortie

en forêt, et était activement recherché mardi, a-t-on appris de source syndicale, confirmant une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.



Ce détenu de 23 ans, qui avait déjà fait une tentative d'évasion, purgeait

une peine pour vol avec violence. Il était libérable en mai 2020, a précisé à

l'AFP un représentant de l'UFAP-UNSA.



Le jeune homme et deux autres détenus participaient mardi à une journée organisée par l'aumônerie de la prison dans les bois du village de Lieudieu, lorsqu'il "a faussé compagnie à ses accompagnateurs dans un sentier escarpé".



Outre l'aumônier, une dizaine de bénévoles et un surveillant encadraient le trio de détenus.



En juillet 2016, le fugitif avait déjà tenté de s'enfuir du palais de justice de Privas (Ardèche) où on le jugeait pour vols, en "bousculant des

fonctionnaires de police". Mais il avait été rattrapé peu après.