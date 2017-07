Isère: un surveillant pris en otage à Saint-Quentin-Fallavier

Un surveillant a été pris en otage vendredi après-midi durant plus de 2H30 au centre pénitentiaire de

Saint-Quentin-Fallavier en Isère, par un détenu qui réclamait "de parler à son jeune fils".



Débutée peu après 16H00, la prise d'otage a pris fin à 18H40 après que le

détenu s'est rendu à l'issue de négociations avec les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) de l'administration pénitentiaire.



Le surveillant a été libéré sain et sauf, mais choqué.



Dans un communiqué, la garde des Sceaux Nicole Belloubet a adressé à ce

dernier "son soutien chaleureux", soulignant "le sang-froid dont il a fait

montre dans cette épreuve".



Elle a également salué "l'action des personnels pénitentiaires" et adressé

ses remerciements "aux militaires de la gendarmerie nationale".



L'incident s'était produit dans l'unité sanitaire de la prison où le

surveillant était sous la menace d'une "arme artisanale".



Le détenu exigait "de pouvoir parler à son fils" de trois ans dont il a

interdiction de le voir.



Une cellule de crise avait été immédiatement ouverte, selon la direction de l'administration pénitentaire.



Des mesures de sécurité du périmètre avaient été également mises en place,

et les autorités judiciaires ainsi que la Direction interrégionale de Lyon

"mobilisées".



Selon le site du quotidien régional Le Dauphiné Libéré, le détenu,

"présentant un casier avec 14 condamnations", avait été transféré mercredi à Saint-Quentin-Fallavier depuis la prison de Bourg-en-Bresse, où il aurait "incendié par deux fois sa cellule".