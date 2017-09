«J'ai les coudées franches et toute latitude pour avancer» Georges Képénékian, maire de Lyon

Georges Képénékian a fait sa rentrée politique ce mardi en répondant à l'invitation de Lyon 1ère, la radio de l'info et l'éco.



Le nouveau maire de Lyon a évoqué ses nouvelles fonctions, la place de Gérard Collomb dans la gestion de la ville, mais aussi des sujets plus concrets tels que la place du vélo dans la ville, les travaux et les embouteillages qui en découlent...



Ecoutez l'interview au micro de Paul Satis