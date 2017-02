PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



JEUDI 16 FEVRIER QUINTE+ VINCENNES

15 UNBRIDLED CHARM

17 RECKLESS

10 TELL ME NO LIES

14 VIC DU POMMEREUX

4 RADIEUX (MON COUP DE CŒUR)

8 ZONGULDAK

12 UNIVERS DE MARZY

9 UNERO MONTAVAL



résultats

J’indiquais les tiercés de vendredi et samedi. Lundi mon coup de cœur gagne !