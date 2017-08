PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT





JEUDI 17 AOUT QUINTE + DEAUVILLE





3 GOUREL

Cherche sa course

1 QUEVILLON

Course visée

5 ON THE ROX

Le meilleur Lellouche

6 BLUE ILLUSION

A la pointure

13 MONEY ROYALE

Mon coup de cœur

10 GODERVILLE

Vient de faire un truc

4 SAPHIRIUS

A racheter

2 SARENDAM

Mon abonnement