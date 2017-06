PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



JEUDI 22 JUIN QUINTE + LA TESTE



14 LOANNE

Son + facile tiercé de l’année

2 MY SWEET LORD

Le + expérimenté

6 IMPRIMEUR

Le choix de Soumillon

3 ALENCON

A repris de la fraîcheur

5 FUNNY KID

COUP de COEUR

12 PRINCE ADMIRAL

Un papier en béton

11 MAIZE AND BLUE

Finit toujours en fusée !

9 BAMBA

Adore gagner !

J’indiquais lundi 19 juin le tiercé dans l’ordre (174,50) et le quarté (59,28) ! Mardi 20 juin : tiercé (54,90), quarté (173,16), quinté (133,80). Mercredi 21 : tiercé (71,70), quarté (59,25), tuyau 2e à 11/1 !