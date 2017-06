PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



JEUDI 29 JUIN QUINTE +



VICHY



10 ANOA

La main en or de JMB

7 AVATAR du VALO

Le meilleur devant

17 URICANO

Vient de faire un truc

18 ULSTER NEMO

La main de Serge Peltier

12 AMITIE d’ORGERES

Mon coup de coeur

1 ALPHA d’YVEL

Régulier et en forme

14 ALCESTE du GOUTIER

Le + rapide !

8 VIVA l’ETRAT

Pour une surprise



J’indiquais lundi 19 juin le tiercé dans l’ordre (174,50) et le quarté (59,28) ! Mardi 20 juin : tiercé (54,90), quarté (173,16), quinté (133,80). Mercredi 21 : tiercé (71,70), quarté (59,25), tuyau 2e à 11/1 ! Jeudi 22 : tuyau 4e à 9/1. Vendredi 23 : mon tuyau gagne ! Dimanche 25 : tiercé ordre (35,50), quarté (11,44), tuyau 3e à 16/1 ! Mardi 27 : tuyau 3e à 16/1.