JOBS D'ÉTÉ: NEXITY STUDEA LANCE SA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

Nexity Studea, exploitant de résidences avec services para-hôteliers sur tout le territoire national recrute, dans le cadre de sa prochaine campagne de commercialisation, 45 CDD et 40 stagiaires pour cet été.



Les profils recherchés:37 CDD et 40 stagiaires « Conseillers location »

Des postes à pourvoir partout en France.



Les missions sont les suivantes: prospection auprès des écoles, participation à la mise en place et au suivi d’actions commerciales, accueil des prospects, constitution des dossiers de pré-réservation, suivi du remplissage des résidences et établissement des reportings, préparation des logements témoins pour visites.



Formation Bac à Bac +2 (filière Commerce ou Immobilier)



Également 8 CDD « Aide comptable »...des postes basés à Lyon



Les missions sont les suivantes: saisie des écritures comptables, encaissements



Formation Bac Pro Comptabilité



Impératif pour tous les postes proposés : disponibilité juillet et août



Durée des contrats : pouvant débuter mai/juin et se terminer en septembre