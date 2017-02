JOURNÉE MONDIALE DU REIN: information et dépistages gratuits de la maladie rénale chronique au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc

Pour la troisième année consécutive, le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc et CALYDIAL prennent part à la Journée Mondiale du rein le mercredi 8 mars, afin de donner un coup de projecteur sur les risques liés aux maladies rénales.



Au programme: information et dépistages gratuits, le mercredi 8 mars de 10h à 18h à Lyon, au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, 20 quai Claude Bernard, 69007 (Salles de réunion, au rez-de-chaussée)



Et le jeudi 9 mars de 10h à 18h, à Vienne, au Centre Hospitalier Lucien Hussel de Vienne (Hall d’accueil)



Dans le cadre de cette journée, bénéficiant du soutien de la FNAIR (Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux), seront proposés des information sous forme d’ateliers notamment diététiques, une mesure de la pression artérielle, des prélèvements urinaires pour détection de présence d’albumine et des prélèvements sanguins pour dosage de la créatinine.



Les maladies rénales chroniques (atteinte irréversible des reins) sont à 50% liées au diabète et pour 25% à l’hypertension. Elles sont la conséquence du mode de vie actuel : sédentarité, allongement de la durée de vie et accroissement du nombre de cas de diabète, d’hypertension et d’obésité.



En France, près de 3 millions de personnes sont atteintes de ces pathologies et 70 000 sont contraintes à un traitement par greffe ou dialyse.



En raison d’un diagnostic tardif, 30% des patients arrivent en urgence en dialyse, une nécessité lorsque les reins ne fonctionnent plus.



Le dépistage est donc une question de santé publique. En effet, même si les maladies rénales sont le plus souvent silencieuses, elles peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire stoppée par des médicaments et des règles hygiéno-diététiques simples.