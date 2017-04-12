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Lyon 1ère

Jeudi 13 avril Quinté + Auteuil

Mercredi 12 Avril 2017

Jeudi 13 avril Quinté + Auteuil

PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT

JEUDI 13 AVRIL QUINTE+ AUTEUIL

16 MA CAGNOTTE (MON COUP DE CŒUR)
11 CURLY BASC
5 LONDON WHALE
2 POLIGROOM
10 MALLORCA
12 HAWK THE TALK
6 RENNSENAS
4 GALOP MARIN

résultats :

C’est la grande forme ! 800 euros de gains en une semaine!
Lundi 3 avril : tiercé (20,20). Mardi 4 : tiercé (113,70), quarté (255,97), quinté (324,00), tuyau 3e à 19/1 soit 693,67 euros de gains ! Vendredi 7 : tuyau 5e à 45/1 ! Samedi 8 : tiercé (90,70). Lundi 10 : tiercé (52,10), quarté (58,63) ! Mercredi 12 à Lyon : tiercé (6,20), quarté (15,73), quinté (11,60) !

 
Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20



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