Jeudi 13 avril Quinté + Auteuil



PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



JEUDI 13 AVRIL QUINTE+ AUTEUIL



16 MA CAGNOTTE (MON COUP DE CŒUR)

11 CURLY BASC

5 LONDON WHALE

2 POLIGROOM

10 MALLORCA

12 HAWK THE TALK

6 RENNSENAS

4 GALOP MARIN



résultats :



C’est la grande forme ! 800 euros de gains en une semaine!

Lundi 3 avril : tiercé (20,20). Mardi 4 : tiercé (113,70), quarté (255,97), quinté (324,00), tuyau 3e à 19/1 soit 693,67 euros de gains ! Vendredi 7 : tuyau 5e à 45/1 ! Samedi 8 : tiercé (90,70). Lundi 10 : tiercé (52,10), quarté (58,63) ! Mercredi 12 à Lyon : tiercé (6,20), quarté (15,73), quinté (11,60) !



