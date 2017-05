Job-dating alternance au Parc OL le 10 mai

Pôle emploi est partenaire du Job dating alternance organisé par la Cité des entreprises pour l'emploi qui se tient le 10 mai au Parc OL.



La cité des entreprises pour l'emploi c'est plus de 200 emplois créés depuis son inauguration le 6 octobre dernier au cœur du Parc OL.



Son ambition : agir sur l’insertion professionnelle en recensant les besoins et opportunités des entreprises locales pour dynamiser durablement l’emploi sur le territoire.



Pôle emploi et Nes&Cité sont associés à la Cité des entreprises pour l'emploi en contribuant à toutes leurs actions en faveur de l'emploi et en organisant conjointement un Job dating alternance le 10 mai 2017 de 13h30 à 17h00au Parc OL Salon 1950



25 entreprises proposeront plus de 300 offres d’emploi en alternance du CAP au BAC + 5 dans les secteurs suivants : transport / logistique, hôtellerie / restauration, banque / assurance, grande distribution et service à la personne.



Toutes les offres d’emploi sont sur pole-emploi.fr > mot clé CEPE