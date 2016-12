Jour historique pour Lyon: l'axe A6 A7 officiellement déclassé (JO)

Le Journal officiel de ce jeudi publie le décret portant déclassement des sections de l’A6 et de l’A7 dans la traversée de Lyon



Ce décret conduira à terme à détourner le trafic de transit de l’agglomération lyonnaise et il en sera fini de l'autoroute en pleine ville.



La Métropole de Lyon doit délibérer début 2017 sur l’intégration de cet axe dans son propre réseau de voiries.



Le préfet prendra ensuite un arrêté afin de permettre une transition harmonieuse entre les services de l’État et ceux de la Métropole.



La portion de l’autoroute A6/A7 déclassée entre Limonest-Dardilly et Pierre-Bénite représente 16 km : elle commence au nord, à hauteur de l’échangeur de la Garde sur les communes de Limonest et Dardilly en limite de la concession Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et s’achève au sud, à Pierre-Bénite, avant l’échangeur A450-A7 et l’arrivée de l’A450.



Les communes directement concernées sont : Limonest, Dardilly, Champagne-au-Mont d’Or, Ecully, Tassin la Demi-Lune, Lyon, La Mulatière, Oullins et Pierre Bénite.



La voirie aura alors le statut de « route à grande circulation », et non plus d'autoroute.



L’état doit veiller à ce que les futurs aménagements soient bien en phase, en termes de calendrier, avec les initiatives permettant d’orienter le trafic de transit vers les autres itinéraires autoroutiers existants.



"Nous sommes là sur un dossier majeur d’intérêt général qui va compter pour la Métropole de Lyon et les générations futures. Ce projet enthousiasmant va transformer le visage de notre territoire pour l’embellir encore. Il nous reste maintenant à construire ensemble les prochaines étapes" commente Gérard Collomb sur le site du Grand Lyon.



Plusieurs collectifs de l’est-lyonnais se sont déjà élevés contre ce report de circulation sans concertation.