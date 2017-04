Julien Correia rempile au LHC

Malgré une grave blessure, Julien Correia aura une nouvelle fois réalisé une bonne saison sous les couleurs Lyonnaises et prolonge son aventure avec les gones.



Pour sa 3e saison sous les couleurs Lyonnaises, Julien Correia aura encore une fois donné satisfaction à ses coachs et au public de Charlemagne.



"Etant un des seuls rescapés de la saison 2015/2016, il a justifié la confiance des dirigeants en réalisant une saison solide tant statistiquement que par son attitude" souligne le club.



Avec 20 points en 28 matchs de saison régulière (8 buts, 12 assists), il était une des satisfactions de la première partie de saison Lyonnaise.



Fauché dans son élan par une grave blessure contractée lors de la demi-finale de Coupe de France face à Grenoble, il avait réussi, au prix d’énormes efforts, à revenir pour les Playoffs (5 matchs, 1 assist).



Julien Correia âgé de 29 ans, va poursuivre son aventure entre Rhône et Saône pour une quatrième saison consécutive.