Kid's Paradis recherche 50 baby-sitters à Lyon

Spécialisé dans la garde d'enfants à domicile, Kid's Paradis est connu pour apporter une réponse à tous les problèmes de garde.



L'enseigne passe un cap important de son développement en ouvrant sa première agence franchisée hors de l'île de France.



Kid's Paradis vient, en effet, d'implanter une franchise à Lyon et, dans ce cadre, recrute 50 baby-sitters dans les prochains mois.



Déjà présent en région Parisienne, sur Paris (75), Saint-Germain-en Laye (78), Montrouge (92), Neuilly (92) et Vincennes (94), le réseau couvre désormais quatre arrondissements de Lyon : les 3ème, 6ème, 7ème et 8ème arrondissements ainsi que Villeurbanne.



Maud Millot rejoint le réseau en ouvrant son agence à Lyon.



Après avoir occupé, durant plusieurs années, différents postes au sein de l'entreprise familiale, Maud Millot souhaitait créer sa propre société.



"Après l'arrivée de mes jumeaux, je me suis beaucoup intéressée au secteur de l'enfance. La découverte du réseau de garde d'enfants Kid's Paradis au salon de la franchise de Lyon m'a réellement conforté dans mon choix et mon projet. C'est une jeune franchise en plein développement qui comporte beaucoup d'avantages, comme de choisir son secteur géographique. C'est également très motivant de rejoindre un réseau qui grandit" confie la franchisée.



Pour pourvoir aux futures demandes des parents, à la recherche d'un moyen de garde, l'agence recrute 50 baby-sitters en CDI (temps plein ou partiel) et dans le cadre de jobs étudiants.



Les candidats doivent avant tout savoir faire preuve de patience, de dynamisme et bien sûr aimer les enfants. Ils doivent également être ponctuels, sérieux et responsables mais aussi répondre à un minimum de critères : avoir au moins 18 ans ainsi que des expériences et références vérifiables dans la garde d'enfants.



Ils seront formés aux exigences de Kid's Paradis en termes de sécurité et savoir-faire…



