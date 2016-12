Kurdistan irakien : dans la tourmente du conflit irako-syrien, Triangle Génération Humanitaire propose éducation et alimentation aux personnes réfugiées et déplacées

Le Kurdistan Irakien accueille aujourd’hui plus de 1 400 000 personnes déplacées irakiennes et 216 000 réfugiés syriens



Cette région fédérale autonome d’Irak cristallise les conséquences humanitaires des conflits en cours en Syrie et en Irak.



Cette situation, combinée à la crise économique qui affecte la région, fragilise également les populations kurdes.



Suite à l’arrivée massive des réfugiés syriens au Kurdistan irakien, TGH débute en 2013 une action de soutien éducatif et de protection à destination des enfants dans la localité de Daratu en banlieue d’Erbil.



Forte de son expertise et avec le soutien de l’UNICEF, de la Commission Européenne et de la Fondation de France, TGH développe ensuite de nouvelles actions de protection et d’éducation en faveur des jeunes affectés par le conflit.



Dans les zones d’Erbil et de Bardarash, un dispositif d'unités mobiles (vans et bus) offre aux enfants irakiens, syriens et kurdes un accès à l'éducation et une prise en charge adaptée à leurs besoins dans le domaine de la protection.



Parallèlement TGH soutient la redynamisation de l’élevage familial local dans la zone de Rabia, anciennement sous occupation de Daesh.



Grâce au soutien du Comité Interministériel d’Aide Alimentaire (Aide Alimentaire Programmée de la France), des distributions d’animaux et de fourrage ainsi que des cliniques vétérinaires mobiles contribuent à la relance des activités agricoles des foyers les plus vulnérables.



Depuis octobre 2016, date du démarrage de l’offensive militaire visant à reprendre le contrôle de la zone de Mossoul à l’organisation Etat Islamique, on observe d’importants déplacements de civils qui augmentent chaque jour.



TGH intervient aujourd’hui dans le camp de déplacés de Khazer. Avec une équipe de travailleurs sociaux, elle identifie les cas de traumatismes et apporte une aide psychosociale d’urgence, elle accueille les enfants pour des activités récréatives et de protection dans un espace dédié, elle collabore avec le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) dans le cadre d’un programme d’éducation en urgence. Cette intervention auprès des populations déplacées de Mossoul est rendue possible grâce au soutien du Fonds humanitaire des Nations Unies pour l’Irak (OCHA).



Les interventions de TGH au Kurdistan sont menées en partenariat étroit avec JORD et DAD, deux ONG respectivement syrienne et kurde qui apportent leur expertise et leur connaissance du contexte et des terrains d’intervention.





Source: TGH