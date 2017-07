L’Américain Justin HARPER à l'ASVEL

L’ASVEL Basket enregistre l’arrivée de l’Américain Justin HARPER pour la saison prochaine.



Ce poste 4, qui aura 28 ans cet été, arrive en provenance des Etats-Unis, où il a partagé sa saison entre de courtes apparitions en NBA (Philadelphie), la D-League (16.5pts et 6.8rbs en 28.3min avec les Los Angeles D-Fenders) et les Philippines (Batang Pier).



Formé à l’université de Richmond, il a été Drafté en 32ème position en 2011 et a connu sa première expérience européenne dans la foulée en Pro A (Strasbourg) avant de faire les beaux jours, notamment, de l’Hapoël Tel-Aviv et d’Avellino.



Fort également d’une vingtaine de matchs en NBA (Orlando, Detroit et Philadelphie), cet intérieur longiligne (2m10), capable de dégainer derrière la ligne à trois points, est la quatrième recrue de l’été de l’ASVEL Basket, après David LIGHTY, John ROBERSON et

A J.SLAUGHTER.



JD.JACKSON se dit « très content de la venue de Justin, c’est un « stretch 4 » comme je les aime, capable de shooter à trois points à haut pourcentage, prendre des rebonds et driver. Il me permettra d’avoir pas mal d’options, aussi bien offensives que défensives"