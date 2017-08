L'Hôpital privé Jean Mermoz de Lyon classé 2ème/50 des meilleures cliniques de France

L'hôpital privé Jean Mermoz à Lyon a été distingué la semaine dernière dans le Palmarès 2017 des hôpitaux et cliniques du Point.



En effet, il est classé 2ème /50 des meilleures cliniques de France.



L’hôpital est par ailleurs présent dans 20 des 43 spécialités du secteur privé mises en avant dans ce Palmarès, y occupant le top 3 pour la prise en charge du cancer du colon et de l’intestin (2ème), les chirurgies des ligaments du genou et de l’épaule (2ème) et la chirurgie proctologique (2ème).