L'OL vend Tolisso au Bayern Munich pour 47,5 M EUR, bonus compris

Le milieu international français de l'OL,

Corentin Tolisso a été transféré au Bayern Munich où il a signé un contrat de cinq ans, pour une vente record pour l'OL de 47,5 M EUR si tous les bonus s'appliquent.



Sans les bonus, la vente s'élève à 41,5 M EUR, ce qui fait déjà de Tolisso

le joueur le plus cher que OL ait cédé, puisque le précédent record de l'OL

remontait à Michael Essien transféré à Chelsea en 2005 pour 38 M EUR.



Pour la Bundesliga, même si tous les bonus ne tombent pas, ce sera l'achat

le plus coûteux, devant Javi Martinez venu au Bayern en provenance de

l'Athletic Bilbao en 2012 pour près de 40 M EUR.



En matière de joueur français, vendu d'un club français vers l'étranger, le

record revient à Anthony Martial, payé 80 M EUR, bonus compris, par Manchester United à Monaco en 2015.



"J'ai vécu une période magnifique à Lyon, et je remercie l'OL pour ça.

Maintenant, je suis vraiment heureux d'être dans l'un des plus grands clubs

d'Europe. J'ai de grands objectifs au Bayern. C'est un grand jour pour moi", a commenté le joueur sur le site du club munichois, maillot floqué "Tolisso

2022", date de la fin de son contrat.



"Nous sommes très heureux que le FC Bayern ait pu s'adjuger ce jeune et

très intéressant joueur, et ce en dépit d'une forte concurrence étrangère.

Corentin Tolisso était le joueur que notre entraîneur Carlo Ancelotti voulait pour le milieu de terrain", a commenté le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge, dans un communiqué.



"Corentin est un joueur exceptionnel, sans doute un des meilleurs européens à son poste mais aussi un homme à forte personnalité, a salué Jean-Michel Aulas, président de l'OL, dans un communiqué.



L'an passé, il n'avait pas hésité à refuser l'offre hors normes de Naples pour rester une saison de plus dans son club formateur, auprès de ceux qu'il apprécie et qu'il respecte".



Son départ "est une perte affective et qualitative pour l'OL, mais c'est également une fierté de voir un joueur formé par l'Academy OL rejoindre l'un

des meilleurs clubs d'Europe, surtout quand il s'agit d'un club ami, présidé

par +Kalle+ Rummenigge", conclut JMA.



Agé de 22 ans, Tolisso, 1 sélection, est arrivé en 2007 à l'Olympique

lyonnais où il a été formé. Il était encore lié à l'OL jusqu'en 2020.



Le joueur vient de livrer une saison très aboutie au cours de laquelle il a

inscrit 14 buts et délivré six passes décisives toutes compétitions

confondues.



Tolisso remplacera numériquement dans l'effectif du Bayern Xabi Alonso,

parti en retraite. Mais il prend un risque à un an de la Coupe du monde 2018 au sein d'une équipe où la concurrence est féroce.



Tolisso "sera numériquement remplacé" par Clément Grenier "pour lequel l'AS Rome n'a pas levé l'option d'achat et qui fera partie de l'effectif

professionnel du club la saison prochaine", ajoute l'OL.



Tolisso est le 2e départ de l'effectif lyonnais après Mathieu Valbuena,

transféré mardi à Fenerbahçe pour 1,5 M EUR







Avec AFP