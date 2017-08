L'OL veut retrouver le podium

Des caisses bien remplies, un effectif à la coloration plus internationale, une direction sportive qui évolue: après desannées de restrictions, l'OL entame un nouveau cycle pour remonter sur le

podium de Ligue 1 après une décevante 4e place la saison dernière.



Quelque 95 millions d'euros après déduction des frais: les cessions

d'Alexandre Lacazette (Arsenal, 53 M EUR), Corentin Tolisso (Bayern, 41,5 M

EUR) et Maxime Gonalons (AS Rome, 5 M EUR), purs produits de la formation du club lyonnais, ont donné les moyens à l'OL de recruter pour donner un nouvel élan à son équipe.



Elles s'ajoutent à celles de Mathieu Valbuena (Fenerbahçe, 1,5 M EUR) et

Maciej Rybus (Lokomotiv Moscou, 1,5 M EUR) ou encore d'Emmanuel Mammana, acquis il y a un an pour 7,5 M EUR à River Plate et cédé pour 16 M EUR au Zenith Saint-Petersbourg.



Renforcer la défense a été le fil rouge de la campagne de recrutement menée au pas de charge dès le mois de juin.



Remplacer Lacazette pourrait être celui du mois d'août.



A moins que le pari lancé sur le Dominicain Manuel Diaz, recruté au Real Madrid pour 8 M EUR, ne s'avère payant.



L'espoir Amine Gouiri (18 ans), issu du centre de formation et très en vue

durant les matches de pré-saison, peut aussi s'imposer comme un digne

successeur du nouveau canonnier d'Arsenal.



Renard des surfaces et doté d'un bon physique, il semble avoir les capacités pour y parvenir aussi bien sur le terrain que dans la rubrique transferts.



Le onze de base a été renouvelé de moitié et la défense aux trois quarts.

L'effectif, plus international mais qui laisse une chance aux espoirs formés

au club, reste dirigé par l'entraîneur Bruno Genesio (51 ans), soutenu par

Jean-Michel Aulas malgré une fronde permanente sur les réseaux sociaux.



"Le public a évolué. Auparavant, il voulait que nous soyons champions avec des jeunes de l'académie. Maintenant, il veut que l'OL devienne l'une des équipes phare en Europe mais pas seulement avec des joueurs formés localement. Il lui faut aussi des stars internationales", expliquait fin juin à l'AFP le président Jean-Michel Aulas.



"Nous nous engageons dans un processus sur plusieurs années en y associant les meilleurs jeunes de l'académie", avait-il ajouté.



Il espère ainsi un retour dès cette année sur le podium dont l'OL s'est

éjecté tout seul en terminant 4e à onze points de Nice (3e), au terme d'une saison marquée par une criante faiblesse défensive.



Le club ne jouera donc pas la Ligue des Champions mais cherchera à

s'illustrer en Europa League, dont la finale se jouera au Parc OL - renommé

Groupama stadium après la signature d'un contrat de "naming "avec le groupe d'assurances français.



Si le montant du contrat n'a pas été divulgué, il se situe aux alentours de

5,5 M EUR annuels sur trois années pour un accord portant non seulement sur le stade mais aussi sur les centres d'entraînement et de formation.



Le club a aussi refinancé la dette contractée pour la construction de son

stade, ce qui lui permet de réduire ses frais financiers de 7 M EUR annuels.



L'OL est donc quasiment prêt à faire face à la concurrence accrue qui

luttera contre Monaco et le Paris Saint-Germain: il ne lui manque plus qu'un

"général" pour animer la direction sportive.



Pour cela, Jean-Michel Aulas s'active pour faire revenir l'ancienne star du

club, le Brésilien Juninho (42 ans), actuellement consultant TV au Brésil et

qui vient d'obtenir son diplôme UEFA de manager.



Il pourrait ainsi reprendre le flambeau laissé par Bernard Lacombe (65

ans), conseiller du président, toujours au club mais vraiment en retrait

désormais, voire celui de Gérard Houllier (69 ans), ancien entraîneur de l'OL (2005-2007).



Depuis un an et demi, celui-ci fait bénéficier l'OL de ses relations

internationales comme "conseiller extérieur en matière sportive", utiles pour nouer des contacts sur les transferts.





Avec AFP