L'abattage d'une louve dans la Drôme en 2015 jugé illégal

L'abattage d'une louve en décembre 2015 à Lus-la-Croix-Haute dans la Drôme a été jugé illégal par le tribunal

administratif de Grenoble, a-t-on appris jeudi auprès d'une association de protection des animaux.



"Ce tir de prélèvement (destiné à tuer un loup) n'était pas justifié, cette louve a été illégalement abattue", déplore l'Association pour la protection

des animaux sauvages (Aspas) dans un communiqué.



Dans son jugement, le tribunal administratif estime que la préfecture de la Drôme, en autorisant un tir de prélèvement renforcé sur les communes de Lus-la-Croix-Haute, Glandage et Treschenu-Creyers, a enfreint un arrêté ministériel.



Les tirs de prélèvement peuvent être autorisés seulement en cas de

"dommages importants et récurrents d'une année sur l'autre dans les élevages ayant mis en oeuvre les tirs de défense (d'effarouchement)", rappelle le jugement.



Aucun des six troupeaux habilités à pratiquer des tirs n'a tenu de registre, pourtant obligatoire, et l'un d'eux n'était pas "titulaire d'une autorisation lui permettant de pratiquer" des tirs de défense, souligne le tribunal.



"Le juge administratif rappelle ainsi que des battues aux loups ne peuvent

pas être autorisées si tout n'a pas été mis en oeuvre pour protéger les

troupeaux exposés à un risque de prédation", commente l'Aspas.



En conséquence, l'Etat devra verser à l'Aspas ainsi qu'à l'association One

Voice 1.200 euros au total.



Le 19 juin, le quota pour la saison se terminant au 30 juin a été relevé par arrêté ministériel à 40 loups, contre 38 jusqu'alors. Ces tirs sont autorisés par dérogation, le loup étant une espèce protégée en Europe.



Le quota pour la saison 2017-2018 n'a pas encore été fixé.



Depuis un an, plus de 8.000 bêtes - des ovins essentiellement - ont été

tuées dans des attaques de troupeaux attribuées au loup dans les

Alpes-Maritimes, la Savoie, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les

Hautes-Alpes et l'Isère.



Sa population en France, en augmentation, atteint désormais quelque 360 individus.







