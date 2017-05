L'aide-soignante "empoisonneuse" de retraités jugée aux assises

Elle dit avoir voulu les "soulager". Une

aide-soignante comparaît à partir de mardi devant les assises de Savoie pour avoir empoisonné, avec des mélanges de médicaments, 13 pensionnaires d'une maison de retraite près de Chambéry, dont 10 mortellement.



Ludivine Chambet, détenue depuis sa mise en examen fin 2013, aura 34 ans au lendemain de l'ouverture de son procès, prévu pour durer 12 jours. Elle

comparaît pour crime d'empoisonnement sur personnes particulièrement vulnérables.



Les victimes, huit femmes et cinq hommes de 76 à 96 ans, étaient

accueillies dans l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Le Césalet, à Jacob-Bellecombette (Savoie).



"Il y a une certaine impatience pour comprendre comment cette mécanique infernale a pu se mettre en place", souligne Me Daniel Cataldi, avocat de huit familles. Des familles "traumatisées qui se posent bon nombre de questions, notamment le délai qui a été nécessaire pour se rendre compte de ce qui se passait".



Les faits auraient été commis durant un an, de l'automne 2012 - peu après

la prise de fonction de l'aide-soignante - à l'automne 2013.



"S'il n'y avait pas eu la vigilance de ce médecin des urgences et ces analyses toxicologiques en novembre 2013, l'ardoise serait plus lourde encore", estime Me Cataldi.



L'affaire débute en effet le 27 novembre 2013, avec le coma soudain d'Élise Maréchal, 83 ans. Hospitalisée, elle décède le jour-même. Des analyses toxicologiques révèlent la présence de quatre psychotropes qui ne faisaient pas partie de son traitement.



Ce décès faisant suite à d'autres cas rapprochés de morts inexpliquées

parmi les pensionnaires, des cadres de l'Ehpad examinent alors les plannings

des personnels soignants. "Le nom de Ludivine Chambet est revenu à plusieurs reprises", indique l'ordonnance de mise en accusation.



La direction décide alors d'écarter la jeune femme de son poste, la médecin

du travail la déclare inapte le jour même et la justice est prévenue.



Interpellée le 10 décembre, Mme Chambet est placée en garde à vue. Au cours de divers interrogatoires, elle admet avoir administré plusieurs produits à 11 patients, tout en se défendant d'avoir voulu les tuer.



Sur les 13 victimes, 10 sont décédées de malaises provoqués par

l'empoisonnement, une de cause indépendante et deux n'étaient pas mortes.



La jeune femme assure que son intention était de "soulager" ces patients "quand elle voyait qu'ils n'allaient pas bien ou qu'ils étaient angoissés", même s'ils ne lui avaient rien demandé et qu'aucun d'entre eux n'avaient exprimé l'envie d'abréger sa vie.



Ludivine Chambet connaissait les médicaments qu'elle administrait en

solution buvable, "un peu au hasard pour la quantité", mais en mélangeant

exclusivement neuroleptiques et antidépresseurs. Et en se cachant de ses collègues.



Décrite comme compétente et investie dans son travail, cette fille unique,

célibataire et sans enfant, a raconté durant la procédure s'être beaucoup

occupée de sa mère atteinte d'une leucémie aiguë, diagnostiquée en mai 2012 et fatale en juin 2013.



Ce décès de sa mère, avec qui elle entretenait une "relation fusionnelle",

l'avait plongée dans une "grande souffrance et une grande solitude", selon des membres de sa famille.



Elle avait exprimé qu'elle "ne supportait plus de voir d'autres personnes souffrir".



L'expertise de son ordinateur personnel a mis au jour de nombreusesrecherches sur les molécules administrées, ainsi que sur la mort par empoisonnement, aux intitulés sans équivoque : "médicament provoquant un arrêt

cardiaque", "provoquer un coma", "tuer un homme", etc.



"L'éclairage psychiatrique sera important, de même que l'absence de verrou de sécurité. Cet aboutissement infernal aurait-il pu être évité?", s'interroge Me Cataldi. Les parties civiles viendront avec "beaucoup de colère et de tristesse", prévient l'avocat en rappelant les "terribles" exhumations des défunts pour analyses.



L'avocat de Ludivine Chambet, Me Thomas Bidnic, préfère lui "réserver la

primeur de ses observations à la cour". Sa cliente risque la réclusion

criminelle à perpétuité.





Avec AFP