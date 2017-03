L'avalanche qui a traversé une piste de ski à Tignes (Savoie) n'a fait aucune victime

Une avalanche qui a traversé mardi

matin une piste de ski à Tignes (Savoie) n'a fait aucune victime, a annoncé la station alors que des témoins avaient fait état, dans un premier temps, de nombreuses personnes emportées.



"Plusieurs skieurs ont été bousculés et pris en charge par le personnel de

la station. Les secours ont immédiatement été déployés. A la suite des opérations de recherche, aucune victime n'est à déplorer", a précisé la station dans un communiqué.



La coulée, de type "aérosol", c'est-à-dire constituée de neige fraîche,

s'est déclenchée à 09H50 sur le secteur hors-piste de Grande Balme et a traversé ensuite la piste bleue de Carline, dans le secteur du Palet.



Le risque d'avalanche, qui ne concerne que les secteurs hors-pistes et les

pistes balisées mais fermées aux skieurs, était de quatre sur cinq sur Tignes mardi après d'importantes chutes de neige ces derniers jours.



La coulée a provoqué une grosse frayeur dans la station endeuillée le 13

février par une avalanche survenue hors-piste, à proximité des remontées

mécaniques, qui avait fait quatre morts, trois vacanciers et leur guide.





Avec AFP