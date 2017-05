L'ex-ministre Thierry Repentin (PS) nommé président d'ATMB

L'ex-ministre socialiste Thierry Repentin a été nommé président du conseil d'administration de la société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB).



Âgé de 54 ans, ce Savoyard succède à François Drouin, en poste depuis 2013.

"Je me réjouis des nombreux projets qui sont devant moi et que j'aurai à coeur de conduire au côté des équipes d'ATMB et des acteurs du territoire", a

déclaré Thierry Repentin.



Conseiller départemental de la Savoie depuis 1998 et ancien sénateur du

département (2004-2012), Thierry Repentin a été ministre délégué chargé de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, puis ministre délégué chargé des Affaires européennes (2012-2014), avant d'être remplacé à ce poste par

Harlem Désir et de quitter le gouvernement.



Ce spécialiste du logement, proche de Louis Besson, prend alors la

présidence de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier (CNAUF) et exerce les fonctions de délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat et d'inspecteur général de l'administration du développement durable.



Fondée en 1957 et détenue à 91,3% par l'État et les collectivités

territoriales, ATMB est une société anonyme dont le réseau routier traverse l'Ain et la Haute-Savoie.



Elle assure principalement la gestion et l'entretien des 11,6 kilomètres du tunnel du Mont-Blanc avec son homologue italien SITMB, ainsi que des 110 km de l' "Autoroute Blanche" (A40).







Avec AFP