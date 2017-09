L1/5e j.: L'OL monte sur le podium, l'AS-Saint-Etienne s'en sort bien

L'OL, malmené à domicile mais finalement vainqueur contre Guingamp (2-1), s'est emparé de la 3e place du classement de Ligue 1.



Saint-Etienne, qui a vu Angers frapper la transversale à trois reprises, a réussi à tenir le nul (1-1), ce dimanche lors de la 5e journée.



Les Lyonnais ont souffert face à une équipe guingampaise sans complexe, mais ils ont assuré l'essentiel: une 3e victoire cette saison qui leur permet de grimper sur le podium, à quatre points du leader parisien qu'ils vont affronter dimanche prochain. Guingamp, défait pour la 3e fois, stagne à la 12e place (6 pts).



Alors que les piques entre les présidents des deux clubs Jean-Michel Aulas et Bertrand Desplat avaient pimenté l'avant-rencontre, le duel a tenu ses promesses sur le terrain avec un match rythmé et au scénario cruel.



Malgré une entame à l'avantage des Bretons, la recrue lyonnaise Mariano Diaz a profité de l'apathie de la défense adverse pour ouvrir le score d'une belle frappe enroulée (19e). Son 4e but de la saison.



Mais les hommes d'Antoine Kombouaré n'ont rien lâché et ont réussi à égaliser grâce à Marcus Thuram, fils du champion du monde 1998 Lilian Thuram, bien à la réception d'un centre de Didot (71e). A 20 ans, il marque son premier but en L1.



Sur l'engagement, Memphis Depay a remonté tout le terrain à toute vitesse pour servir Nabil Fekir, bien placé pour surprendre la défense adverse et redonner l'avantage à son équipe dans la foulée (72e).



Un peu plus tôt, l'AS-Saint-Etienne n'a pas réussi à faire aussi bien que son rival face à Angers (1-1).



Tout avait pourtant bien commencé pour "Sainté" avec l'ouverture du score de Cabella, prêté par l'OM pour une saison sans option d'achat, dès la première minute de son premier match sous ses nouvelles couleurs, au terme d'une action de classe qu'il avait lui-même initiée (1re).



Mais dans la foulée, après une faute de main évitable de Pierre-Gabriel dans sa surface, Angers a égalisé sur un pénalty transformé par Thomas Mangani (9e).



Les hommes de Stéphane Moulin auraient même pu prendre l'avantage si la reprise de Fulgini (15e) ou la frappe terrible de Mangani n'avaient pas été repoussées par la barre transversale (21e).



Après l'exclusion logique de Vincent Pajot, coupable d'un coup sur Letellier (48e), Capelle était tout près d'en profiter sur une reprise lobée mais le ballon a rebondi à deux reprises... sur la transversale d'un Ruffier, a priori battu (63e).



L'exclusion de Crivelli pour un mauvais geste (83e) a au contraire remis les Verts dans le match, et sans un réflexe incroyable de Letellier, le tir surpuissant de Bamba aurait pu offrir la victoire aux locaux (90e).





