L1 - L'AS-Saint-Etienne bat Guingamp et s'accroche à l'Europe

L'AS-Saint-Etienne garde un mince espoir de qualification européenne grâce à sa victoire à Guingamp (0-2), samedi lors de la 35e journée de L1.



Avec 49 points, les Verts, qui comptent encore un match en retard à disputer à Monaco, restent 7e, mais ils reviennent à trois longueurs de

Marseille, 6e, et six de Bordeaux, 5e, qui se rendent respectivement à Caen et Dijon, dimanche.



Guingamp, éliminé en milieu de semaine en demi-finale de la Coupe de France par Angers (2-0), reste 10e avec 44 points à l'issue de cette semaine noire.



Pratiquement inexistants offensivement en première période -0 tir tenté -, les visiteurs ont accéléré dans le second acte.



Après une première alerte sur une tête de Benjamin Corgnet repoussée par

Kalle Johnsson, le portier suédois de l'En-Avant n'a rien pu faire sur une

autre tête, celle de Vincent Pajot bien trouvé par Jordan Veretout sur

coup-franc (61).



A la 78e, Romain Hamouma ratait le break en perdant un face à face avec

Johnsson, mais l'attaquant se vengeait huit minutes plus tard en transformant un penalty justifié pour une faute commise sur lui par Christophe Kerbrat (86).



Les hommes de Christophe Galtier ont, une fois de plus, également pu

compter sur leur gardien, Stéphane Ruffier, pour sortir les arrêts qu'il

fallait quand Yannis Salibur s'est fait bombardier (44, 69).



La réception de Bordeaux, la semaine prochaine, promet de faire bouillir le

chaudron.









Avec AFP