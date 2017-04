L1 - L'OL accuse le coup après la "gifle" de Lorient

"Honte", "manque de respect à l'institution": les grands mots ont sonné samedi après les maux de tête issus de la déroute de l'OL face à Lorient (4-1) au Parc OL, cinq jours avant le quart de finale aller de l'Europa league contre le Besiktas.



"Sauver la saison en gagnant la Ligue Europa", lançait une banderole de

supporters dans le virage sud sortie en toute fin de partie.



En attendant, il s'agit aussi de sécuriser la 4e place alors que Bordeaux est revenu à cinq points et Marseille joue ce dimanche à Toulouse.



"Ce revers n'est pas la meilleure manière de préparer le match de jeudi contre Besiktas. Je n'ose pas penser que la perspective de jouer ce match ait pu à ce point occuper les esprits", reconnaît l'entraîneur Bruno Genesio.



Toutefois, il est difficile de tirer des enseignements précis pour le match

de jeudi. Alexandre Lacazette, Mathieu Valbuena et Lucas Tousart étaient

remplaçants, Jérémy Morel mis au repos tout comme Mouctar Diakhaby.



Maxime Gonalons sera quant à lui suspendu contre le Besiktas. Près de la

moitié de l'équipe de départ va changer jeudi. En revanche, on peut avoir la confirmation des lacunes de l'OL, son inconstance mais aussi la profondeur et la valeur de son effectif qui sont des leurres.



Ceci ne lui a pas permis de pouvoir prétendre au podium. Si l'OL ne fait

pas souvent des résultats nuls, il a déjà beaucoup perdu : douze défaites en

Ligue 1.



Et depuis 2017, le club lyonnais n'a gagné qu'une fois à l'extérieur, à Metz (3-0), mercredi.



Pour franchir le cap des quarts de finale, mieux vaudra-t-il donc être

efficace jeudi et prendre une avance correcte avant le retour à Istanbul.



Au tour précédent, à Rome, l'OL s'était fait sérieusement bouger et avait perdu 2-1 après avoir gagné 4-2 à l'aller.



Dès lors que certains cadres sont au repos, l'équipe lyonnaise est rarement

compétitive.



"Ce n'est pas le problème. Nous avons suffisamment de bons joueurs. J'avais

agi de la même manière avec des changements contre Toulouse avant le retour à Rome et nous avions gagné 4-0. On peut gérer les temps de jeu et être performant", veut convaincre Genesio.



Et Maxime Gonalons ne s'est quant à lui pas caché, sans nommer personne,

sur le manque d'implication en défense de certains éléments offensifs.



"On a un sentiment de honte. Nous nous sommes désorganisés comme sur pas mal de matches depuis le début de saison. Ce ne sont pas les jambes qui sont en cause mais le repli défensif est inexistant. Ce n'est pas d'aujourd'hui. L'équipe est coupée en deux", a-t-il déploré.



"Quand on défend, c'est l'affaire de tous", dit-il encore.



Nabil Fekir et Memphis Depay peuvent se sentir visés, le premier notamment

qui ne fait pas les efforts nécessaires pour revenir à son meilleur niveau, et

ce, quel que soit le poste qu'il occupe, à droite où il n'aime pas évoluer, ou

dans l'axe qui a sa préférence.



Dans la globalité, cela reste très

insuffisant, malgré quelques performances intéressantes.



Faute d'un recrutement sérieux, la défense centrale, toujours orpheline de Samuel Umtiti transféré à Barcelone en juin dernier, n'a toujours pas trouvé de stabilité à six journées de la fin.



A 20 ans, Diakhaby a manqué et l'association entre Mapou Yanga-Mbiwa, recruté à l'été 2015 et l'Argentin Emanuel Mammana, engagé en juillet 2016, a failli. Nicolas Nkoulou, qui a signé lors du dernier mercato estival n'est plus dans le groupe depuis longtemps.



"C'est une gifle qui fait mal à tout l'environnement du club. (...) C'est

une déception et il y a de la tristesse. C'est vraiment un match qui met un

doute entre les supporters et le club, ainsi que dans l'esprit de joueurs",

admet Jean-Michel Aulas, le président de l'OL.





