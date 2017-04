L1: Le match en retard Monaco/Saint-Etienne aura lieu le 16 ou le 17 mai (LFP)

Le match en retard de la 31e journée entre Monaco et l'AS-Saint-Etienne aura lieu le mardi 16 mai ou le mercredi 17 mai, juste avant la 38e et dernière journée de Ligue 1 le 20 mai, a annoncé jeudi le directeur général de la LFP Didier Quillot.



La rencontre avait été reportée à cause de la finale de la Coupe de la

Ligue disputée par Monaco et sa date semblait difficile à fixer compte tenu du calendrier extrêmement chargé des Monégasques, toujours engagés en Ligue des champions.



Le match aura finalement lieu entre la 37e et la 38e journée du championnat, ce qui pourrait créer un grand suspense si Monaco et le PSG se disputent toujours la première place.



Selon Didier Quillot, les règlements permettent bien un match à cette date.



"Nous sommes sereins", a-t-il déclaré, alors que certains médias jugeaient

contraire au règlement de la LFP la tenue d'une rencontre à cette période,

juste avant l'ultime journée.



La date du 16 ou du 17 mai sera fixée en fonction du parcours de l'OL en

Europa League. Si l'OL est qualifié pour les demi-finales (matches le jeudi), l'avant-dernière journée du championnat se tiendra le dimanche et le match en retard Monaco - Saint-Etienne le mercredi.



Si les Lyonnais sont éliminés, la journée de Ligue 1 aura lieu le samedi et la rencontre en retard le mardi.







Avec AFP