L1 - Marseille surclasse Saint-Etienne et s'accroche à son rêve d'Europe

Marseille, qui restait sur trois matches

nuls consécutifs, a mis fin à sa mauvaise série en remportant face à

l'AS-Saint-Etienne (4-0) son duel de prétendants aux places européennes, grâce notamment à un doublé de Florian Thauvin, dimanche au stade Vélodrome dans une ambiance incandescente.



Les Olympiens n'avaient pas le choix. Outre la nécessité de rompre une

série de faux-pas pour ne pas se laisser distancer par Bordeaux pour le gain de la 5e place, objectif suprême du club, l'OM devait éviter tout mauvais résultat face à Saint-Etienne (7e, 45 points), qui pouvait revenir sur ses talons.



Avec ce succès acquis grâce aux buts de Florian Thauvin (22e, 58e),

Bafétimbi Gomis (31e) et Dimitri Payet (90e+3), Marseille (6e, 51 pts) relègue

non seulement les Verts à six points, mais conserve aussi son invincibilité à

domicile face à un adversaire qui n'a plus gagné au Vél' depuis 1979 !



Rien de plus pour contenter le propriétaire du club Frank McCourt, présent dans les tribunes, et les groupes de supporters marseillais qui fêtaient pour certains plusieurs décennies d'existence.



Pour leur 30 ans, les South Winners ont par exemple innové en arborant un tifo en 3D juste avant l'entrée des joueurs, après avoir fait monter la

température devant le stade.



Mais le virage sud, avec un tifo orange sur fond blanc avec l'inscription "Fuck LFP" accompagnés de plusieurs fumigènes, a voulu aussi profiter de cet anniversaire pour s'en prendre à la Ligue de football professionnel.



Une contestation qui intervient juste après que le match entre Bastia et

Lyon, interrompu par des échauffourées à la mi-temps, a été arrêté dimanche sur décision des autorités préfectorales et des délégués de la LFP.



Sur le terrain, les hommes de Rudi Garcia ont été exemplaires en

surclassant leur adversaire dans tous les compartiments de jeu. Bien loin de

la prestation terne contre Dijon (1-1) il y a 15 jours.



Si Kevin Monnet-Paquet a failli surprendre la défense olympienne d'entrée de jeu en profitant d'une mauvais dégagement de la tête de Patrice Evra (7e), puis sur un tir à bout portant (10e), Pelé dans les buts et Sakai en défense ont été vigilants.



Après ce coup de chaud, le trio offensif olympien Payet-Gomis-Thauvin s'est

mis en exécution pour fendre la défense adverse.



C'est Florian Thauvin, très en jambes durant cette rencontre, qui a

finalement trouvé la solution en premier en reprenant parfaitement un centre de Morgan Sanson (22e).



Avant de réussir le doublé à l'heure de jeu (58e).



Moins de dix minutes plus tard, Gomis, auteur d'une frappe du gauche qui est

passée juste à côté dans le premier quart d'heure (13e), a doublé la mise en concluant un superbe mouvement.



Après un "une-deux" avec Payet, à l'origine de nombreuses combinaisons, Thauvin s'engouffre dans la surface et sert Gomis, qui réussit à s'emmener le ballon du talon pour armer et marquer du droit (31e) face à ses anciens coéquipiers.



Avec ce 17e but de la saison en Ligue 1, la "Panthère" bat son record de

buts inscrits sur une saison dans l'élite.



Abattus, les Verts n'auront pas réussi à sauver l'honneur malgré quelques

incursions comme la frappe désespérée de Beric, bien captée pour Pelé (89e).



Mais Payet, parfaitement servi par Sanson qui passe en tête du classement des passeurs grâce à ses deux offrandes (11), a donné davantage de relief à la victoire marseillaise en fin de match.



Avec ce trident, l'OM peut continuer à

rêver d'Europe.







Avec AFP